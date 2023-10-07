Людей «напугала» новая функция редактирования фотографий Google Magic Editor

Magic Editor, доступный в Pixel 8, позволит изменять положение объектов, масштабы, корректировать элементы, например небо, что может привести к изменению объективной правды фотографии. Это вызвало споры о том, не противоречит ли такое редактирование основной цели фотографии, которая заключается в том, чтобы запечатлеть и сохранить моменты в том виде, в котором они произошли.