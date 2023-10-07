Людей «напугала» новая функция редактирования фотографий Google Magic Editor

Людей «напугала» новая функция редактирования фотографий Google Magic EditorА как вы к ней относитесь?
Расширенные функции редактирования фотографий Google, такие как Magic Editor в предстоящем смартфоне Pixel 8, вызывают вопросы о природе реальности и возможных последствиях такого сильного изменения фотографий. Хотя эти инструменты обладают широкими возможностями, некоторые пользователи выражают опасения по поводу их влияния на объективную реальность.
Magic Editor, доступный в Pixel 8, позволит изменять положение объектов, масштабы, корректировать элементы, например небо, что может привести к изменению объективной правды фотографии. Это вызвало споры о том, не противоречит ли такое редактирование основной цели фотографии, которая заключается в том, чтобы запечатлеть и сохранить моменты в том виде, в котором они произошли.
Одна из функций, Best Take, считается менее навязчивой, поскольку для создания конечного изображения используются снимки, сделанные в один и тот же момент. Однако будущая доступность Magic Editor на различных устройствах и простота использования вызвали дискуссии о необходимости явных предупреждений на отредактированных фотографиях, указывающих на то, что они были изменены.