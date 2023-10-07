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17:12, 07 октября 2023
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Людей «напугала» новая функция редактирования фотографий Google Magic Editor

А как вы к ней относитесь?

Расширенные функции редактирования фотографий Google, такие как Magic Editor в предстоящем смартфоне Pixel 8, вызывают вопросы о природе реальности и возможных последствиях такого сильного изменения фотографий. Хотя эти инструменты обладают широкими возможностями, некоторые пользователи выражают опасения по поводу их влияния на объективную реальность.

Людей «напугала» новая функция редактирования фотографий Google Magic Editor

© Google

Magic Editor, доступный в Pixel 8, позволит изменять положение объектов, масштабы, корректировать элементы, например небо, что может привести к изменению объективной правды фотографии. Это вызвало споры о том, не противоречит ли такое редактирование основной цели фотографии, которая заключается в том, чтобы запечатлеть и сохранить моменты в том виде, в котором они произошли.

Людей «напугала» новая функция редактирования фотографий Google Magic Editor

© Google

Одна из функций, Best Take, считается менее навязчивой, поскольку для создания конечного изображения используются снимки, сделанные в один и тот же момент. Однако будущая доступность Magic Editor на различных устройствах и простота использования вызвали дискуссии о необходимости явных предупреждений на отредактированных фотографиях, указывающих на то, что они были изменены.

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