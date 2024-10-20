Люди начали сбегать в места без сотовой связи, Wi-Fi и т. д. Какой у них аргумент

Город расположен в зоне «радиотишины», площадью 13,000 квадратных миль (33 669 квадратных километров), созданной Федеральной комиссией по связи США в 1958 году для защиты чувствительного оборудования обсерватории Грин-Бэнк. Обсерватория оснащена крупнейшим в мире управляемым радиотелескопом имени Роберта С. Берда. Чтобы предотвратить помехи в астрономических исследованиях, WiFi, мобильные телефоны и другие беспроводные технологии запрещены в радиусе 10 миль (16 километров) от обсерватории.

Для таких людей, как Барретт, Грин-Бэнк стал надеждой, так как электромагнитная тишина якобы помогает облегчить их симптомы.