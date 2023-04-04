Люди оказались больше довольны смартфоном Realme, чем Xiaomi

Люди оказались больше довольны смартфоном Realme, чем XiaomiДанные AnTuTu
AnTuTu, один из самых популярных бенчмарков для тестирования производительности смартфонов, опубликовал рейтинг устройств, которые получили самые высокие оценки удовлетворённости пользователей. Рейтинг основан на статистике за март 2023 года.
Фото: Realme
В рейтинге произошли значительные изменения по сравнению с февралём. На первое место вышел смартфон Realme 10 Pro+, который набрал 95,65% позитивных отзывов. Это устройство среднего ценового сегмента, которое имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, квадрокамеру на 108 Мп и аккумулятор на 5000 мАч.
На втором месте оказался Xiaomi 12S Ultra, который в феврале был лидером рейтинга. Этот флагманский смартфон получил 95,06% позитивных отзывов. Третье место занял Oppo Find X6 Pro, который набрал 95% позитивных отзывов.
В топ-10 также вошли Honor Magic5 Pro (94,76%), Xiaomi 13 Pro (94,25%), Huawei P50 Pro (93,9%), OnePlus 11 (92,59%), Vivo X90 Pro+ ( 92,53%), Iqoo 11 Pro (91,43%), Samsung Galaxy S23 Ultra (91,23%).