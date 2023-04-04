Люди оказались больше довольны смартфоном Realme, чем Xiaomi

В рейтинге произошли значительные изменения по сравнению с февралём. На первое место вышел смартфон Realme 10 Pro+, который набрал 95,65% позитивных отзывов. Это устройство среднего ценового сегмента, которое имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, квадрокамеру на 108 Мп и аккумулятор на 5000 мАч.