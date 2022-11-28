Люди ошибочно услышали в рекламе Apple слово «ниггер». Компании пришлось убрать озвучку

12:49, 28 ноября 2022
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Люди ошибочно услышали в рекламе Apple слово «ниггер». Компании пришлось убрать озвучкуТам было «biggest»
Apple пришлось обновить рекламный ролик iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Дело в том, что люди услышали в нём оскорбительное слово (хотя его там не было).
Фото: Apple
В рекламе повторялось слово «Biggest» («самый большой»). Кому-то оно показалось созвучным с «niggers», которое является оскорблением для афроамериканцев. Поначалу это стало чем-то вроде вирусного мема почти сразу после выхода рекламы в сентябре. Однако два месяца спустя Apple полностью удалила вокал из саундтрека.
Если вы сейчас посмотрите рекламу iPhone 14 и iPhone 14 Plus на YouTube, вы вообще не услышите вокала. Вместо этого на протяжении всего видео воспроизводится только инструментальная фонограмма (а вот субтитры до сих пор показывают слова песни).