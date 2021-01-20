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Сегодня 18:10
Люди по всему миру стали покупать меньше восстановленных смартфонов
Из-за пандемии
Известно, что мировые поставки смартфонов в 2020 году упали на 8%. Как оказалось, снижение коснулось и рынка восстановленных устройств.
Компания Counterpoint Research предоставила статистику по рынку так называемых refurbished смартфонов. Так называют гаджеты, которые были возвращены продавцу предыдущим владельцем, а потом отремонтированы и упакованы для перепродажи. Некоторые такие смартфоны даже получают гарантию. Тем не менее, продажи восстановленных устройств упали.
Падение составило 9% за год. Больше всего продажи восстановленных смартфонов снизились в странах Латинской Америки и Индии. В Китае тоже наблюдалось значительное падение.
Свою роль в этом сыграла пандемия. Из-за ограничений уменьшился приток отремонтированных смартфонов. Также аналитики увидели, что средняя цена восстановленных LTE-устройств выросла.