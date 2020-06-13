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Люди пожаловались на обилие рекламы в смартфонах Samsung
Даже во флагманах
Реклама в прошивке смартфона — именно то, за что долгое время критиковали Xiaomi. Это является следствием дешевизны устройств компании, и отчасти люди поняли такую политику. Но что если речь пойдёт о флагманах? Похоже, что на Samsung может обрушиться шквал критики — недавно люди пожаловались на обилие рекламы в смартфонах компании.
Из постов на Reddit следует, что пользователи заметили слишком много рекламных объявлений в интерфейсе фирменной оболочки Samsung OneUI. Причём объявления эти достаточно большие и занимают много экранного места в некоторых предустановленных приложениях.
Сообщается, что реклама появляется на тех смартфонах, в настройках у которых разрешено «получать маркетинговую информацию» («receive marketing information»). Однако некоторые пользователи утверждают, что не включали эту опцию. При этом реклама появляется даже на дорогих флагманских моделях.