Люди пожаловались на обилие рекламы в смартфонах Samsung

Из постов на Reddit следует, что пользователи заметили слишком много рекламных объявлений в интерфейсе фирменной оболочки Samsung OneUI. Причём объявления эти достаточно большие и занимают много экранного места в некоторых предустановленных приложениях.

Сообщается, что реклама появляется на тех смартфонах, в настройках у которых разрешено «получать маркетинговую информацию» («receive marketing information»). Однако некоторые пользователи утверждают, что не включали эту опцию. При этом реклама появляется даже на дорогих флагманских моделях.