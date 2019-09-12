Люди пожаловались на плохое самочувствие от вида новых iPhone

Речь идёт о трипофобии — боязни кластерных отверстий. Вид скопления небольших дырок может вызывать у людей нервную дрожь, кожный зуд, тошноту и общее ощущение дискомфорта.

Сначала в интернете все лишь шутили на эту тему, но, похоже, начали появляться пользователи, которые по-настоящему испытывают страх, глядя на новые iPhone. Учёный из Эссекского университета и вовсе заявил BBC, что каждый из нас страдает трипофобией, правда, в различной степени.