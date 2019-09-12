Люди пожаловались на плохое самочувствие от вида новых iPhone

Речь идёт о трипофобии — боязни кластерных отверстий. Вид скопления небольших дырок может вызывать у людей нервную дрожь, кожный зуд, тошноту и общее ощущение дискомфорта.
Сначала в интернете все лишь шутили на эту тему, но, похоже, начали появляться пользователи, которые по-настоящему испытывают страх, глядя на новые iPhone. Учёный из Эссекского университета и вовсе заявил BBC, что каждый из нас страдает трипофобией, правда, в различной степени.
Apple did not think of us that have TRYPOPHOBIA when making the iphone 11 pro. I cant buy it and be itchy all over every damn time I look at it.— Mrs. Ummeeta Rabiu (@ummeetaa_x) September 11, 2019
А мы, пользуясь случаем, хотим немного отстоять iPhone и напомнить о внешнем виде Nokia 9 PureView, который действительно может стать ночным кошмаром для человека с трипофобией.