Люди приготовились сокращать расходы на покупку следующего смартфона

Каждый третий респондент заявил, что собирается снизить расходы на покупку следующего смартфона на 20%. Это следствие общего кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Сокращение потребительских расходов коснулось всех основных рынков. На рынке смартфонов можно ожидать падение роста продаж по всему миру.

В Counterpoint Research также рассказали, что почти половина респондентов, в принципе, готова отложить следующую покупку. Больше всего людей, желающих повременить с приобретением нового смартфона, оказалось в Индии. Среди индийских потребителей также было обнаружено больше людей, негативно относящихся к идее покупки китайского устройства.