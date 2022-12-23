Людям с каким психическим расстройством полезно использовать смартфон

Исследователи изучили, может ли смартфон с приложением по самоконтролю помочь людям с биполярным расстройством поддерживать хорошее самочувствие. В общей сложности 205 участников с расстройством были случайным образом распределены в две группы. Одна использовала смартфон, другая — нет.

Учёные не наблюдали значительного снижения риска рецидива от смартфона. Однако снижение риска всё же наблюдалось у лиц с низким риском. У них также была снижена тяжесть маниакальных симптомов. Помимо этого, благодаря смартфону уменьшилась тяжесть депрессивных симптомов, а качество жизни в отношениях улучшилось.