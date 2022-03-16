Люксовая реклама Xiaomi 12 Pro показала, как будет выглядеть 120-Вт зарядка смартфона

В ролике можно увидеть много интересного. Например, комплектацию смартфона. Она же продемонстрировала, как выглядит сверхмощная зарядка бренда, обеспечивающая пополнение аккумулятора при 120 Вт.

Помимо зарядного блока, в коробке с Xiaomi 12 Pro лежит чехол для телефона, скрепка для лотка SIM-карты и кабель. При этом Xiaomi 12 и 12 X, в отличие от Pro-версии, имеют блок лишь на 67 Вт.

Напомним, что китайский бренд предлагает покупателям интересную услугу — она готова бесплатно заменить экран Xiaomi 12, 12 Pro или 12X в течение первых шести месяцев после покупки.