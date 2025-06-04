Опубликовано 04 июня 2025, 08:001 мин.
М. Видео: Huawei, Samsung и Tecno — лидеры продаж складных смартфонов в РоссииСпасибо всё более доступным моделям
М. Видео-Эльдорадо назвала самые популярные бренды складных смартфонов в России за январь-апрель 2025 года. Лидером стала Huawei — ее модели заняли 51% выручки и 42% продаж в штуках. Спрос на устройства бренда вырос: выручка увеличилась на 77%, а количество проданных гаджетов — на 53% по сравнению с прошлым годом.
© Ferra.ru
- На втором месте — Samsung с долей 29% в деньгах и 30% в штуках.
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Третье и четвёртое места заняли Tecno и Infinix. У Tecno — 7% выручки и 12% продаж, у Infinix — 1% и 2% соответственно. Оба бренда удвоили свои продажи за год, благодаря доступным моделям.
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Также хорошо показала себя Xiaomi — её складные смартфоны продались в два раза лучше, чем год назад.
Видимо, россияне всё активнее интересуются гибкими смартфонами. Рынок при этом становится разнообразнее благодаря всё более доступным моделям.
Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Максим Многословный
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