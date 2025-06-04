М. Видео: Huawei, Samsung и Tecno — лидеры продаж складных смартфонов в России

Спасибо всё более доступным моделям

М. Видео-Эльдорадо назвала самые популярные бренды складных смартфонов в России за январь-апрель 2025 года. Лидером стала Huawei — ее модели заняли 51% выручки и 42% продаж в штуках. Спрос на устройства бренда вырос: выручка увеличилась на 77%, а количество проданных гаджетов — на 53% по сравнению с прошлым годом.