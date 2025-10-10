М.Видео начала продажи смартфонов HUAWEI nova 14 с продвинутыми ИИ-функциями

М.Видео начала продажи смартфонов HUAWEI nova 14 с продвинутыми ИИ-функциямиЕсть скидки
© HUAWEI
HUAWEI nova 14 Pro оснащен умной кнопкой, которая дает быстрый доступ к избранным функциям, включая ИИ-ассистента Алису. Она может пересказывать заметки, исправлять ошибки и улучшать тексты. Среди других функций — ретушь с ИИ, удаление объектов с фото, защита уведомлений, умное шумоподавление и управление жестами.
Основной объектив HUAWEI nova 14 Pro обеспечивает точность цветопередачи на 120% выше и улучшенное пространственное разрешение благодаря 1,5 миллиона спектральных каналов. Двойная фронтальная камера 50 МП с автофокусом и портретным макрообъективом 8 МП (f/2.2) поддерживает зум 0,8x-5x и высокоскоростную съемку.
Смартфон выпускается в четырех цветах — розовом, голубом, белом и черном, с прочным стеклом Kunlun Glass 2.0.
HUAWEI nova 14 также получил OLED-экран, камеру 50 МП и поддержку селфи высокого качества. Модель доступна в цветах: голубой кристалл, белый и черный.
Стоимость устройств:
-
nova 14 Pro (12+512 ГБ) — 54 999 ₽, скидка 8 000 ₽.
-
nova 14 (12+512 ГБ) — 42 999 ₽, скидка 6 000 ₽.
-
nova 14 (12+256 ГБ) — 39 999 ₽, скидка 6 000 ₽.
Покупатели также получат год бесплатного сервиса HUAWEI Care+ и две замены защитной пленки в течение двух лет.