М.Видео начала продажи смартфонов HUAWEI nova 14 с продвинутыми ИИ-функциями

HUAWEI nova 14 Pro оснащен умной кнопкой, которая дает быстрый доступ к избранным функциям, включая ИИ-ассистента Алису. Она может пересказывать заметки, исправлять ошибки и улучшать тексты. Среди других функций — ретушь с ИИ, удаление объектов с фото, защита уведомлений, умное шумоподавление и управление жестами.

Основной объектив HUAWEI nova 14 Pro обеспечивает точность цветопередачи на 120% выше и улучшенное пространственное разрешение благодаря 1,5 миллиона спектральных каналов. Двойная фронтальная камера 50 МП с автофокусом и портретным макрообъективом 8 МП (f/2.2) поддерживает зум 0,8x-5x и высокоскоростную съемку.

Смартфон выпускается в четырех цветах — розовом, голубом, белом и черном, с прочным стеклом Kunlun Glass 2.0.