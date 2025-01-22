М. Видео объявили предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S25

Серия Samsung Galaxy S25 доступна для предварительного заказа

«М.Видео-Эльдорадо» открыла прием предварительных заказов на новую серию Samsung Galaxy S25, включающую Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Цены начинаются от 99 999 рублей с возможностью беспроцентной рассрочки на 24 месяца. Предзаказы, оформленные до 3 февраля, сопровождаются бесплатной парой наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro.