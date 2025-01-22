М. Видео объявили предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S25

М. Видео объявили предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S25Серия Samsung Galaxy S25 доступна для предварительного заказа
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Ключевые особенности Galaxy S25.
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6,2-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X (120 Гц).
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Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
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Основная камера 50 МП со стабилизацией, сверхширокоугольный объектив 12 МП и телеобъектив 10 МП.
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ИИ-инструменты: редактирование фотографий, создание видео и генерация текста.
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Аккумулятор: 4000 мАч, быстрая зарядка.
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От 99 999 рублей
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Цвета: Серый, синий, мятный и темно-синий.
Особенности Galaxy S25+.
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6,7-дюймовый дисплей, более емкий аккумулятор (4900 мАч).
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Улучшенная система камер.
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Цена начинается от 129 999 рублей.
А что у Galaxy S25 Ultra?
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6,9-дюймовый дисплей QHD+, камера на 200 МП и два телеобъектива.
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В комплект входит стилус S Pen.
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Аккумулятор: 5000 мАч.
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Доступен в черном, серебристом, сером и синем цветах по цене от 159 999 рублей.