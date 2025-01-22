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Опубликовано 22 января 2025, 21:05
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М. Видео объявили предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S25

Серия Samsung Galaxy S25 доступна для предварительного заказа
«М.Видео-Эльдорадо» открыла прием предварительных заказов на новую серию Samsung Galaxy S25, включающую Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Цены начинаются от 99 999 рублей с возможностью беспроцентной рассрочки на 24 месяца. Предзаказы, оформленные до 3 февраля, сопровождаются бесплатной парой наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro.
М. Видео объявили предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S25

© Samsung

Ключевые особенности Galaxy S25.

  • 6,2-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X (120 Гц).

  • Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

  • Основная камера 50 МП со стабилизацией, сверхширокоугольный объектив 12 МП и телеобъектив 10 МП.

  • ИИ-инструменты: редактирование фотографий, создание видео и генерация текста.

  • Аккумулятор: 4000 мАч, быстрая зарядка.

  • От 99 999 рублей

  • Цвета: Серый, синий, мятный и темно-синий.

Особенности Galaxy S25+.

  • 6,7-дюймовый дисплей, более емкий аккумулятор (4900 мАч).

  • Улучшенная система камер.

  • Цена начинается от 129 999 рублей.

А что у Galaxy S25 Ultra?

  • 6,9-дюймовый дисплей QHD+, камера на 200 МП и два телеобъектива.

  • В комплект входит стилус S Pen.

  • Аккумулятор: 5000 мАч.

  • Доступен в черном, серебристом, сером и синем цветах по цене от 159 999 рублей.