М.Видео открыла предзаказ на складной Huawei Mate X7

Huawei Mate X7 — это тонкий и лёгкий складной смартфон (весит около 235 граммов). В сложенном виде его толщина составляет менее 1 см, а в разложенном — всего 4,5 мм. Корпус устойчив к ударам, а также защищён от воды и пыли. Есть встроенный ИИ. Он, например, может удалять лишние объекты с кадров, повышать качество звонков и т. д.