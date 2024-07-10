М.Видео привез в Россию новейшие складные Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

Улучшенный дизайн, более прочные конструкции, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, хорошая система охлаждения, ИИ: Samsung Galaxy Z Fold6 и Samsung Galaxy Z Flip6 доступны для предзаказа с 10 июля.

Galaxy Buds3 и Buds3 Pro тоже получили поддержку искусственного интеллекта, звук тоже стал лучше, каждый наушник также получил светодиодную полоску.

Galaxy Watch7 оснастили усовершенствованным ИИ для анализа сна. Он также отслеживает состав тела, включая конечные продукты гликирования, и обладает 3-нм процессором. И несмотря на это, Galaxy Watch Ultra позиционируется как самое мощное устройство в линейке.

Galaxy Z Fold6 будет доступен в цветах серый, розовый и темно-синий. Пользователи смогут выбрать из конфигураций на 256 Гб (189 990 рублей), 512 Гб (199 999 рублей), 1 Тб (229 990 рублей)

Galaxy Z Flip6 - в сером, желтом, голубом и мятном цветах. Пользователи смогут выбрать из конфигураций на 256 Гб (119 990 рублей), 512 Гб (129 999 рублей).

Galaxy Buds3 Pro стоят 19 990 рублей и доступны в двух цветах. При покупке Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6 покупатели получат их в подарок.

Цена Galaxy Watch7 в размере 40 мм составит 29 999 рублей

Цена Galaxy Watch7 в размере 44 мм - 32 499 рублей

Цена Galaxy Watch Ultra – 59 999 рублей

Новые устройства Samsung будут доступны для покупки с 24 июля.