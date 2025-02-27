М. Видео привезла в РФ первый складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT

Mate XT ULTIMATE DESIGN — первый в мире тройной складной смартфон с 10,2-дюймовым экраном в раскрытом виде. Он может складываться внутрь и наружу, оставаясь тонким (3,6 мм в разложенном виде). Устройство получило премиальный дизайн с круглым оформлением камеры и мощную камеру с регулируемой диафрагмой (f/1.4-f/4.0). Цена модели — 339 999 рублей.

Оба смартфона доступны в сети М. Видео-Эльдорадо.