М. Видео привезла в РФ первый складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT

Опубликовано 27 февраля 2025, 09:001 мин.
М. Видео привезла в РФ первый складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XTИ Mate 70 Pro
М. Видео-Эльдорадо запустила продажи новых смартфонов Huawei — Mate 70 Pro и Mate XT ULTIMATE DESIGN. С 27 февраля по 24 марта покупатели Mate 70 Pro получат в подарок смарт-часы HUAWEI Watch GT 5.
© Huawei
Mate 70 Pro — это флагман с прочным стеклом Kunlun Glass 2. Он оснащен камерой XMAGE с улучшенной передачей света и функциями на базе искусственного интеллекта (ИИ). Смартфон защищен от воды (IP68 и IP69), а его батарея на 5500 мА*ч поддерживает быструю зарядку до 100 Вт. Стоимость модели — 109 999 рублей.
Mate XT ULTIMATE DESIGN — первый в мире тройной складной смартфон с 10,2-дюймовым экраном в раскрытом виде. Он может складываться внутрь и наружу, оставаясь тонким (3,6 мм в разложенном виде). Устройство получило премиальный дизайн с круглым оформлением камеры и мощную камеру с регулируемой диафрагмой (f/1.4-f/4.0). Цена модели — 339 999 рублей.
Оба смартфона доступны в сети М. Видео-Эльдорадо.
Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Максим Многословный
Теги: