Магазин приложений Epic Games для Android начнут предустанавливать в части стран

Опубликовано 13 декабря 2024, 14:451 мин.
Магазин приложений Epic Games для Android начнут предустанавливать в части странEpic Games Store будет предустановлен на миллионах телефонов Android
Telefónica начнет предустанавливать магазин приложений Epic Games Store на телефоны с Android, включая устройства Samsung, в Великобритании, Германии, Испании и Латинской Америке. Это партнерство знаменует собой важный шаг для компании Epic, которая всё стремится оспорить доминирование Google в экосистеме Android.
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Сделка гарантирует, что миллионы новых телефонов, продаваемых через сети Telefónica Movistar и O2, будут по умолчанию включать магазин Epic Games Store.
Epic уже много лет борется с практикой Google в области магазинов приложений, обвиняя компанию в блокировании альтернативных магазинов приложений с помощью контрактов и стимулов.
Ранее Epic заключала сделки с такими компаниями, как Samsung, LG и OnePlus, но некоторые партнерства распались из-за якобы вмешательства Google.