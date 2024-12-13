Магазин приложений Epic Games для Android начнут предустанавливать в части стран

Сделка гарантирует, что миллионы новых телефонов, продаваемых через сети Telefónica Movistar и O2, будут по умолчанию включать магазин Epic Games Store.

Epic уже много лет борется с практикой Google в области магазинов приложений, обвиняя компанию в блокировании альтернативных магазинов приложений с помощью контрактов и стимулов.

Ранее Epic заключала сделки с такими компаниями, как Samsung, LG и OnePlus, но некоторые партнерства распались из-за якобы вмешательства Google.