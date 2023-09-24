Магазины Apple посоветовали не использовать кабель USB-C от Android на iPhone 15

Магазины Apple посоветовали не использовать кабель USB-C от Android на iPhone 15Возможен перегрев
Недавний выпуск компанией Apple iPhone 15-й серии, в котором был реализован переход на универсальный порт USB-C, вызвал положительные отзывы. Однако, по сообщениям из Китая, некоторые магазины Apple Store предостерегают покупателей от использования зарядных кабелей Android с новым iPhone 15 из-за возможного перегрева.
Магазин Apple в Фошане (провинция Гуандун) рекомендовал не использовать кабели USB-C от Android, ссылаясь на различия в расположении контактов и чуть меньший зазор между разъемами. Аналогичные рекомендации, как сообщается, были выпущены несколькими другими магазинами Apple.
Критики же предполагают, что эти предупреждения направлены на стимулирование покупки более дорогих официальных зарядных кабелей Apple.
Компания Apple пока не сделала официального заявления по поводу использования кабелей других производителей с iPhone 15-й серии.