Магазины Apple посоветовали не использовать кабель USB-C от Android на iPhone 15

Магазин Apple в Фошане (провинция Гуандун) рекомендовал не использовать кабели USB-C от Android, ссылаясь на различия в расположении контактов и чуть меньший зазор между разъемами. Аналогичные рекомендации, как сообщается, были выпущены несколькими другими магазинами Apple.

Критики же предполагают, что эти предупреждения направлены на стимулирование покупки более дорогих официальных зарядных кабелей Apple.

Компания Apple пока не сделала официального заявления по поводу использования кабелей других производителей с iPhone 15-й серии.