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Сегодня в 16:45
Магниты внутри iPhone 12 помогли спасти его из водыСмартфон поймали на удочку
Пользователь из Берлина нашёл новый способ применения магнитам для MagSafe из iPhone 12. Оказалось, что они могут спасти телефон, если вы его выронили в воду.
Друзья находчивого парня уронили свой iPhone 12 Pro в канал. Сначала люди в поисках смартфона проплыли около метра в грязной воде, но не смогли достичь цели. Тогда парень сделал импровизированную удочку с магнитом на конце лески. Удочку закинули в канал, и магнит прикрепился к iPhone 12.
Смартфон удалось вытащить из-под воды. Он оказался цел: даже батарея была почти полной, несмотря на то, что устройство пролежало в канале несколько часов.
Пока люди искали телефон, они также нашли Nintendo Switch, но консоль уже не функционировала.