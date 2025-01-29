Макет iPhone SE (2025) сравнили с iPhone 16 — очень похожи

Как отмечается, новинки заимствует форму от iPhone 14, что делает его углы более острыми по сравнению с более плавными линиями iPhone 16.

На задней панели iPhone SE (2025) располагается одиночная камера, заметно выступающая над корпусом. Однако, поскольку показан лишь макет для разработчиков аксессуаров, финальный дизайн может немного отличаться.