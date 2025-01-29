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Опубликовано 29 января 2025, 07:25
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Макет iPhone SE (2025) сравнили с iPhone 16 — очень похожи

Релиз ожидается в апреле
Прототип нового iPhone SE (2025) показали рядом с iPhone 16, демонстрируя их схожий дизайн.
Макет iPhone SE (2025) сравнили с iPhone 16 — очень похожи
© GSMArena

Как отмечается, новинки заимствует форму от iPhone 14, что делает его углы более острыми по сравнению с более плавными линиями iPhone 16.

На задней панели iPhone SE (2025) располагается одиночная камера, заметно выступающая над корпусом. Однако, поскольку показан лишь макет для разработчиков аксессуаров, финальный дизайн может немного отличаться.

Макет iPhone SE (2025) сравнили с iPhone 16 — очень похожи
© GSMArena

Ожидается, что новый недорогой смартфон компании получит чип Apple A18, 8 ГБ оперативной памяти и поддержку Apple Intelligence. Камера смартфона будет на 48 Мп, а цена за базовую модель составит $500. Запуск устройства намечен на апрель 2025 года.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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