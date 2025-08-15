Макет тончайшего iPhone 17 Air показали на видео

Макет тончайшего iPhone 17 Air показали на видеоСтильный «небесно-голубой» цвет и рекордная тонкость
© Ferra.ru
iPhone 17 Air станет частью линейки iPhone 17, презентация которой ожидается на специальном мероприятии 9 сентября.
По слухам, характеристики смартфона включают следующие ключевые моменты:
Корпус выполнен из алюминия с возможными элементами из титана.
Экран — 6,6-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой технологии ProMotion и частотой обновления до 120 Гц, включая функцию Always-On Display.
Процессор — Apple A19 Bionic (без приставки Pro), 3-нм техпроцесс, 6 ядер, 8 ГБ оперативной памяти.
Камера — одна основная широкоугольная камера 48 Мп с оптической стабилизацией и видеозаписью 8K. Фронтальная камера 24 Мп.
Аккумулятор — предполагается около 2800−3000 мА·ч и быстрой зарядкой до 35 Вт.
Возможное отсутствие физических SIM-карт, поддержка только eSIM.
Цена новинки может составить около 899 долларов.