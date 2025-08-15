Макет тончайшего iPhone 17 Air показали на видео

Стильный «небесно-голубой» цвет и рекордная тонкость

Появилось новое видео с макетом iPhone 17 Air в цвете Sky Blue. Новый оттенок «Sky Blue» не совсем пастельный, но ярче других приглушённых синих. Телефон, как отмечают комментаторы, выглядит «приятно» и привлекает тонкостью — последние слухи называют размеры 5,65−5,7 мм.