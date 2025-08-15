Телефоны
Макет тончайшего iPhone 17 Air показали на видео

Стильный «небесно-голубой» цвет и рекордная тонкость
Появилось новое видео с макетом iPhone 17 Air в цвете Sky Blue. Новый оттенок «Sky Blue» не совсем пастельный, но ярче других приглушённых синих. Телефон, как отмечают комментаторы, выглядит «приятно» и привлекает тонкостью — последние слухи называют размеры 5,65−5,7 мм.
Макет тончайшего iPhone 17 Air показали на видео

iPhone 17 Air станет частью линейки iPhone 17, презентация которой ожидается на специальном мероприятии 9 сентября.

По слухам, характеристики смартфона включают следующие ключевые моменты:

  • Корпус выполнен из алюминия с возможными элементами из титана.

  • Экран — 6,6-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой технологии ProMotion и частотой обновления до 120 Гц, включая функцию Always-On Display.

  • Процессор — Apple A19 Bionic (без приставки Pro), 3-нм техпроцесс, 6 ядер, 8 ГБ оперативной памяти.

  • Камера — одна основная широкоугольная камера 48 Мп с оптической стабилизацией и видеозаписью 8K. Фронтальная камера 24 Мп.

  • Аккумулятор — предполагается около 2800−3000 мА·ч и быстрой зарядкой до 35 Вт.

  • Возможное отсутствие физических SIM-карт, поддержка только eSIM.

Цена новинки может составить около 899 долларов.

