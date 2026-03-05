Мал, да удал: в России стартовали продажи компактного субфлагмана iQOO 15R

Инженерам удалось сохранить вполне скромные габариты: вес составляет около 200 граммов, экран с диагональю 6,59 дюйма. Дисплей — AMOLED-матрица с частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит.

За быстродействие отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 5 в паре с графикой Adreno 829. Новинка также защищена от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69 — телефон не боится даже мощных струй воды.

Камера в смартфоне двойная: основной модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и «широкоугольник» на 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и умеет снимать видео в 4K.