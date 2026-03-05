Мал, да удал: в России стартовали продажи компактного субфлагмана iQOO 15R

Мал, да удал: в России стартовали продажи компактного субфлагмана iQOO 15RС батареей на 7600 мАч и Snapdragon 8 Gen 5
© iQOO
Инженерам удалось сохранить вполне скромные габариты: вес составляет около 200 граммов, экран с диагональю 6,59 дюйма. Дисплей — AMOLED-матрица с частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит.
За быстродействие отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 5 в паре с графикой Adreno 829. Новинка также защищена от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69 — телефон не боится даже мощных струй воды.
Камера в смартфоне двойная: основной модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и «широкоугольник» на 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и умеет снимать видео в 4K.
Цены и старт продаж
Продажи iQOO 15R стартовали сегодня, 5 марта. Первый месяц новинку можно будет купить со скидкой:
-
8/256 ГБ — 48 499 рублей (вместо 52 499)
-
12/256 ГБ — 54 990 рублей (вместо 59 990)
-
12/512 ГБ — 59 499 рублей (вместо 63 499)