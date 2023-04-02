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14:54, 02 апреля 2023
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Маленькие экраны в смартфонах никому не нужны — статистика продаж доказала это

iPhone mini почти никто не покупал

Apple пыталась вернуть на рынок смартфоны с маленьким экраном в сериях iPhone 12 и iPhone 13. Однако продажи iPhone 12 mini и iPhone 13 mini были очень низкими — большинство пользователей предпочитают более крупные экраны.

Маленькие экраны в смартфонах никому не нужны — статистика продаж доказала это

Фото: Unsplash

В серии iPhone 14 компания заменила mini-модель на Plus. По данным DSCC, iPhone 14 Plus показывает самые небольшие продажи среди всей серии iPhone 14, но даже в этом случае они на 59% выше, чем у iPhone 13 mini.

Маленькие экраны в смартфонах никому не нужны — статистика продаж доказала это

Gizchina

В то же время другие бренды также отказываются от смартфонов с маленьким экраном. Например, самый «маленький» смартфон Xiaomi 13 имеет экран диагональю 6,36 дюйма. Видимо, компания считает, что потребителей просто не заинтересуют более компактные смартфоны.

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