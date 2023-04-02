Маленькие экраны в смартфонах никому не нужны — статистика продаж доказала это

В то же время другие бренды также отказываются от смартфонов с маленьким экраном. Например, самый «маленький» смартфон Xiaomi 13 имеет экран диагональю 6,36 дюйма. Видимо, компания считает, что потребителей просто не заинтересуют более компактные смартфоны.