Манна небесная: Android разделит громкость звонков и уведомлений

Кто-то из вас может сказать: “ну так у меня уже есть такое разделение”. Однако, как минимум, на телефонах Google Pixel и Nothing Phone (1) эти ползунки громкости объединены.

Google протестировал эту функцию в Android 13 QPR2 Beta 1 еще в декабре 2021 года, но она не была включена в стабильную версию, выпущенную в марте. Однако команда, создающая отдельные ползунки, продолжает работать.