Марк Гурман опроверг слухи о переносе релиза складного iPhone

Разработка идёт по плану, и Apple по-прежнему рассчитывает показать складной iPhone в сентябре, вместе с обычными iPhone, сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Это будет дорогое устройство. Ожидаемая цена — больше 2000 долларов. Такой iPhone также вряд ли станет массовым. Даже если устройство покажут вовремя, купить его с первого дня будет непросто.

Инсайды пока скупы на подробности устройства. Но, возможно, FaceID заменят на TouchID, а на экране внутри вместо чёлки, будет круглое отверстие.