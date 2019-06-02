Маркетологи Xiaomi начали издеваться над конкурентами

На фото видно, что рекламные плакаты обеих компаний висят в опасной близости друг к другу. Xiaomi рекламирует свой последний бюджетный флагман Redmi K20, а OnePlus свой — модель 7. Судя по всему, постер OnePlus появился раньше, так как плакат Redmi содержит явную издёвку над ним.

Дело в том, что на рекламе OnePlus изображён Роберт Дауни-младший, известный по персонажу Тони Старка из фильмов Marvel. Актёр теперь новое лицо бренда, он держит в руках флагманский OnePlus 7. На плакате от Redmi же написано следующее: «Starkly superior to the latest one», что можно интерпретировать, как: «Со всей очевидностью превосходящий последний One». Плюс ко всему слово starkly явно отсылает к Stark.

Чуть позже Шарма увидел такие постеры ещё в одном месте, тоже рядом друг с другом. Теперь, по мнению инсайдера, сомнений в тактике маркетологов Xiaomi не остаётся.