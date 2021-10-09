Масштабная утечка раскрыла почти все характеристики нового Google Pixel 6

Стандартный Pixel 6 будет оснащаться процессором Google Tensor, который будет на 80% быстрее, чем чипсет Pixel 5. Также в смартфоне будет установлена основная 50-Мп камера, которая сможет захватывать больше деталей и на 150% больше света по сравнению с предыдущей моделью. Google также добавит функцию «Волшебный ластик», которая позволит избавиться от объектов на изображениях. Будет даже новая функция, которая позволит уменьшить размытость лица.

Основной датчик будет сопровождаться ультрашириком разрешением 12 Мп. У модели Pixel 6 Pro будет и третий модуль разрешением 48 Мп. Это телефото-объектив с четырёхкратным оптическим зумом. Фронтальная камера будет представлена 12-Мп датчиком.

Также сообщается, что оба устройства будут защищены от воды и пыли по стандарту IP68 и будут использовать стекло Gorilla Glass Victus от Corning, которое обеспечит улучшенную «в два раза устойчивость к царапинам».

Pixel 6 будет оснащаться 6,4-дюймовым экраном частотой обновления до 90 Гц, а Pro-модель — 6,7-дюймовым экраном частотой обновления 120 Гц. Первый смартфон получит батарею на 4620 мАч, а второй— на 5000 мАч.