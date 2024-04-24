Массовый сбой YouTube Music: пользователи видят лишь чёрный экран

Хорошая новость: судя по сообщениям, это, скорее всего, проблема на стороне сервера, а не в последнем обновлении приложения (версия 6.48.3). Плохая новость: переустановка приложения не поможет. Кроме того, проблема наблюдается только у пользователей iPhone, на Android все работает нормально.

Некоторые пользователи iPhone также сообщили об отдельной ошибке, затрагивающей элементы управления воспроизведением. Кнопки перехода к следующему и предыдущему треку были заменены на 30-секундный переход вперед и 10-секундную перемотку.

YouTube пока официально не подтвердил наличие ошибки.