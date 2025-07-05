MediaTek Dimensity 8350 среднего уровня проверили в двух популярных бенчмарках

В тесте AnTuTu чип набрал 1 352 732 балла, что делает его сильнее Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, но чуть слабее Snapdragon 8 Gen 2. Особенно хороша графика — более 513 тысяч баллов. В Geekbench он получил 1342 балла в одноядерном тесте и 4028 в многоядерном.

Чип также поддерживает 4K-видео с HDR, камеры до 320 МП и обладает продвинутыми функциями ИИ. Благодаря встроенному 5G-модему с поддержкой скорости до 5,17 Гбит/с, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, он обеспечивает связь.

Поддерживаются дисплеи с частотой до 180 Гц, быстрая память LPDDR5x и накопители UFS 4.0.