MediaTek Dimensity 8350 среднего уровня проверили в двух популярных бенчмарках

Опубликовано 05 июля 2025, 11:151 мин.
MediaTek Dimensity 8350 среднего уровня проверили в двух популярных бенчмаркахМощный чип среднего уровня с отличной графикой
MediaTek Dimensity 8350 — чип для смартфонов среднего уровня, представленный ещё в ноябре 2024 года. Он изготовлен по энергоэффективному 4-нм техпроцессу TSMC и имеет 8 ядер с максимальной частотой 3,35 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G615 MP6. Так, Пizmochina решили оценить его силы в двух популярных бенчмарках.
© MediaTek
В тесте AnTuTu чип набрал 1 352 732 балла, что делает его сильнее Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, но чуть слабее Snapdragon 8 Gen 2. Особенно хороша графика — более 513 тысяч баллов. В Geekbench он получил 1342 балла в одноядерном тесте и 4028 в многоядерном.
Чип также поддерживает 4K-видео с HDR, камеры до 320 МП и обладает продвинутыми функциями ИИ. Благодаря встроенному 5G-модему с поддержкой скорости до 5,17 Гбит/с, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, он обеспечивает связь.
Поддерживаются дисплеи с частотой до 180 Гц, быстрая память LPDDR5x и накопители UFS 4.0.