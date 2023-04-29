MediaTek Dimensity 9200+ оказалась быстрее разогнанной Snapdragon 8 Gen 2

Если судить по результатам Geekbench 6

Предстоящий MediaTek Dimensity 9200+ будет представлен лишь 10 мая, однако он уже вызвал немалый ажиотаж в мире технологий. Похоже, что этот SoC превзойдет разогнанный Snapdragon 8 Gen 2 как по многоядерной, так и по одноядерной производительности, согласно результатам Geekbench 6, которые недавно появилась в Сети.