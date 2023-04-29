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16:00, 29 апреля 2023
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MediaTek Dimensity 9200+ оказалась быстрее разогнанной Snapdragon 8 Gen 2

Если судить по результатам Geekbench 6

Предстоящий MediaTek Dimensity 9200+ будет представлен лишь 10 мая, однако он уже вызвал немалый ажиотаж в мире технологий. Похоже, что этот SoC превзойдет разогнанный Snapdragon 8 Gen 2 как по многоядерной, так и по одноядерной производительности, согласно результатам Geekbench 6, которые недавно появилась в Сети.

В листинге показан впечатляющий многоядерный результат в 5 655 баллов и одноядерный в 2 121 балл, что значительно выше, чем у большинства смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 2, доступных в настоящее время, пишет GMS Arena. По слухам, на этом SoC будет работать предстоящий флагманский смартфон Vivo X90S.

MediaTek Dimensity 9200+ оказалась быстрее разогнанной Snapdragon 8 Gen 2
GMS Arena

Единственный Android-смартфон, который приблизился к Dimensity 9200+ по производительности, - это Asus ROG Phone 7 Ultimate с включенным режимом X Mode. Однако он все еще не дотягивает до Dimensity 9200+ по многоядерной производительности.

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