MediaTek Dimensity 9400 пошатнёт доминирование Qualcomm

Подтверждением растущего влияния MediaTek в этом сегменте служит сотрудничество с Samsung, которая использует Dimensity 9300+ в своих планшетах Galaxy Tab S10 по всему миру, пишут СМИ. Хотя MediaTek все еще набирает популярность на западных рынках, она успешно продвигается и в Азии, особенно в Китае и Индии. Конкуренция усиливается благодаря особому подходу MediaTek, который позволяет производителям «лучше адаптировать свои устройства к потребностям потребителей».

Но эти утверждения ещё предстоит проверить. Поэтому пока что лидерство за Qualcomm.