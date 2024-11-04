MediaTek Dimensity 9400 пошатнёт доминирование Qualcomm

Опубликовано 04 ноября 2024, 18:451 мин.
MediaTek Dimensity 9400 пошатнёт доминирование QualcommНо это ещё стоит проверить
MediaTek ждут значительные успехи на рынке смартфонов премиум-класса с новым чипсетом Dimensity 9400, бросая вызов многолетнему доминированию Qualcomm, считают аналитики и СМИ, что ссылаются на них. MediaTek сумела закрепиться в этом сегменте с помощью чипов Dimensity 9200 и 9300 за последние два года. Так, Dimensity 9400, в котором используются последние ядра Cortex X925, X4 и A720, будет установлен в таких устройствах, как Oззщ Find X8 и Vivo X200.
Подтверждением растущего влияния MediaTek в этом сегменте служит сотрудничество с Samsung, которая использует Dimensity 9300+ в своих планшетах Galaxy Tab S10 по всему миру, пишут СМИ. Хотя MediaTek все еще набирает популярность на западных рынках, она успешно продвигается и в Азии, особенно в Китае и Индии. Конкуренция усиливается благодаря особому подходу MediaTek, который позволяет производителям «лучше адаптировать свои устройства к потребностям потребителей».
Но эти утверждения ещё предстоит проверить. Поэтому пока что лидерство за Qualcomm.