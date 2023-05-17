MediaTek добавит GPU Nvidia в свои смартфонные чипсеты

MediaTek добавит GPU Nvidia в свои смартфонные чипсетыНо только флагманского уровня
MediaTek намерен прочнее войти в сегмент флагманских смартфонов с помощью Nvidia. Недавний отчет показывает, что MediaTek работает над добавлением GPU компании в свой предстоящий флагманский чипсет.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Хотя дебют ожидается не ранее 2024 года, это сотрудничество означает значительный прогресс для MediaTek, которая в настоящее время полагается на Arm, как и Qualcomm.
Этот шаг последовал за приобретением в 2021 году Qualcomm компании Nuvia, которая должна усовершенствовать будущие чипсеты Snapdragon в области GPU.
Между тем, партнерство Samsung с AMD по внедрению GPU AMD в процессоры Exynos столкнулось с проблемами производительности, в результате чего Exynos 2200 оказался менее эффективным, чем ожидалось.
Эта разработка также может принести пользу Chromebooks, где MediaTek уже занимает значительную долю.