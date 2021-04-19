MediaTek обойдёт Qualcomm в выпуске продвинутых процессоров для смартфонов

Согласно информации источника, MediaTek станет первой компанией, которая закажет у TSMC 4-нм чипы и даже ещё более продвинутые 3-нм. Так тайваньская фирма станет в один ряд с Apple и Qualcomm, которые тоже рассчитывают на такие процессоры. Впрочем, MediaTek их даже опередит.

Процессоры компании могут использоваться в смартфонах таких производителей, как Oppo, Vivo и Xiaomi. Источники отмечают, что MediaTek станет ключевым поставщиком чипсетов с поддержкой 5G для будущих устройств высокого класса. Это большой шаг вперёд для компании.