MediaTek обошла Qualcomm и Apple на рынке смартфонных процессоров

На долю компании приходится 43% всех чипсетов, проданных на рынке. Это больше, чем у Qualcomm и Apple вместе взятых.

Тайваньская компания имеет самую большую долю рынка за всю историю, в основном благодаря выпуску 5G-смартфонов. Кроме того, предложение MediaTek было менее ограниченным.