MediaTek обошла Qualcomm и Apple на рынке смартфонных процессоров

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MediaTek обошла Qualcomm и Apple на рынке смартфонных процессоровВо втором квартале года
Исследователи из компании Counterpoint Research опубликовали квартальный отчёт по рынку смартфонных процессоров. Выяснилась интересная вещь — MediaTek стала лидером на рынке в период с апреля по июнь 2021 года.
На долю компании приходится 43% всех чипсетов, проданных на рынке. Это больше, чем у Qualcomm и Apple вместе взятых.
Тайваньская компания имеет самую большую долю рынка за всю историю, в основном благодаря выпуску 5G-смартфонов. Кроме того, предложение MediaTek было менее ограниченным.
Однако в сфере модемов лидером всё же остаётся Qualcomm. Компания во многом обязана этим смартфонам серии Apple iPhone 12. Также существует огромный спрос на платформы Snapdragon 8-й и 4-й серий, и поставки могли бы быть выше, если бы не некоторые производственные проблемы.