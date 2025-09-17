MediaTek официально объявила дату презентации процессора Dimensity 9500

Dimensity 9500 станет продолжением тренда «все ядра — высокопроизводительные». Ранее чип уже появлялся в утечках: в тестах AnTuTu v11 он набрал более 4 миллионов баллов, а в июне был замечен на Geekbench. Ожидается, что процессор станет основой новых смартфонов, включая vivo X300 и X300 Pro.

Возможно, Dimensity 9500 оснастят графическим процессором Mali-G1 Ultra MC12 с повышенной на 40% эффективностью и улучшенной трассировкой лучей. Дополнительные особенности могут включать 16 МБ кэш-памяти L3, 10 МБ SLC, поддержку инструкций SME, NPU 9.0 с производительностью 100 TOPS, память LPDDR5x со скоростью 10 667 Мбит/с и поддержку хранилища UFS 4.1 для более быстрой передачи данных.