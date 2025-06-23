MediaTek представила чип Dimensity 8450 с незначительными улучшениями

Как и предыдущая модель, Dimensity 8450 использует техпроцесс 4 нм от TSMC и восьмиядерную архитектуру: одно мощное ядро Cortex-X4 с частотой 3,25 ГГц, три ядра Cortex-A720 (3,0 ГГц) и четыре энергоэффективных Cortex-A520 (2,1 ГГц). Графический процессор — Mali-G720 с семью ядрами и частотой 1300 МГц.

Основные новшества — улучшения в играх и обработке изображений. Новый графический движок StarSpeed повышает производительность в играх, а улучшенный ISP (процессор обработки изображений) теперь поддерживает камеры до 320 МП и улучшенное качество при съёмке HDR. Также обновлённый NPU (модуль ИИ) позволяет запускать ИИ-модели и работать с генеративным ИИ прямо на устройстве.

Наконец, модем 5G в Dimensity 8450 получил режим энергосбережения UltraSave 3.0+.