MediaTek представила Dimensity 8550 для более мощных среднебюджетников

Процессор способен запускать сложные нейросети прямо на телефоне, без подключения к интернету. За обработку ИИ-задач по-прежнему отвечает блок NPU 880.

Остальные характеристики остались прежними. Восемь вычислительных ядер: одно самое мощное ядро Cortex-A725 с частотой до 3,4 ГГц, три ядра до 3,2 ГГц, четыре ядра до 2,2 ГГц.

За графику отвечает Mali-G720 MC8. Чип поддерживает экраны с разрешением 1440p+ и частотой обновления до 144 Гц. Может записывать видео в 4K при 60 кадрах в секунду, а воспроизводить — в формате AV1.

Процессор работает с быстрой памятью LPDDR5X и накопителями UFS 4.0. Поддерживает две SIM-карты в режиме 5G, а также Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.