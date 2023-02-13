MediaTek представила новый процессор для бюджетных смартфонов

Теперь ядра работают на частоте 2,2 ГГц вместо 2,3 ГГц. Остальные характеристики остались прежними. Сама MediaTek позиционирует новинку как процессор для геймерских смартфонов начального уровня.

Чипсет позволит устанавливать экраны с частотой обновления 90 Гц и 50-Мп камеры. Также поддерживается игровая технология HyperEngine 2.0 Lite.

Ожидается, что MediaTek Helio G36 дебютирует в бюджетном игровом телефоне, который скоро появится в Индии.