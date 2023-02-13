MediaTek представила новый процессор для бюджетных смартфонов

15:12, 13 февраля 2023
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MediaTek представила новый процессор для бюджетных смартфоновHelio G36
MediaTek представила новый чипсет начального уровня Helio G36. Это аналог Helio G37 со сниженной на 100 МГц тактовой частотой ядер Cortex-A53.
Фото: GSMArena
Теперь ядра работают на частоте 2,2 ГГц вместо 2,3 ГГц. Остальные характеристики остались прежними. Сама MediaTek позиционирует новинку как процессор для геймерских смартфонов начального уровня.
Чипсет позволит устанавливать экраны с частотой обновления 90 Гц и 50-Мп камеры. Также поддерживается игровая технология HyperEngine 2.0 Lite.
Ожидается, что MediaTek Helio G36 дебютирует в бюджетном игровом телефоне, который скоро появится в Индии.