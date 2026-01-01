MediaTek представила новый процессор для недорогих 5G-смартфонов

Опубликовано 01 января 2026, 11:001 мин.
MediaTek представила новый процессор для недорогих 5G-смартфоновВстречайте Dimensity 7100
MediaTek анонсировала новый чипсет для смартфонов среднего класса — Dimensity 7100. Процессор создан по современному 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет восьмиядерную структуру: четыре мощных ядра для сложных задач и четыре энергоэффективных для фоновой работы.
© MediaTek
Графический ускоритель Mali-G610, по заявлению компании, стал примерно на 8% быстрее, чем у предыдущей модели.
Ключевой упор в новинке сделан на экономию заряда батареи. Dimensity 7100 потребляет на 5−23% меньше энергии в разных сценариях: при использовании приложений, воспроизведении видео и работе в мобильных сетях. Встроенный 5G-модем включает специальную технологию для меньшего расхода заряда.
Чипсет также поддерживает современные стандарты:
-
Быструю оперативную память LPDDR5.
-
Скоростное хранилище UFS 3.1.
-
Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.
-
Дисплеи с поддержкой HDR.
-
Камеры разрешением до 200 Мп с улучшенным автофокусом.
-
Быструю зарядку до 45 Вт.