MediaTek представила новый процессор для недорогих 5G-смартфонов

Графический ускоритель Mali-G610, по заявлению компании, стал примерно на 8% быстрее, чем у предыдущей модели.

Ключевой упор в новинке сделан на экономию заряда батареи. Dimensity 7100 потребляет на 5−23% меньше энергии в разных сценариях: при использовании приложений, воспроизведении видео и работе в мобильных сетях. Встроенный 5G-модем включает специальную технологию для меньшего расхода заряда.

Чипсет также поддерживает современные стандарты: