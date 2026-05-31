MediaTek представила процессор Dimensity 7500 для недорогих смартфонов

Процессор имеет восемь вычислительных ядер: четыре мощных с частотой до 2,6 ГГц и четыре энергосберегающих до 2,0 ГГц.

Новый NPU 850 работает более чем в два раза быстрее предыдущей версии. ИИ-процессор сам может распознавать речь, переводить голос в текст и наоборот, а также кратко пересказывать уведомления. Всё происходит прямо на телефоне.

Dimensity 7500 поддерживает экраны с частотой обновления до 144 Гц и камеры с разрешением до 200 мегапикселей. Также улучшена связь: 5G до 5,2 Гбит/с, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.4, есть прямая связь между телефонами на большом расстоянии без сотовой сети.