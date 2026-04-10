MediaTek разгонит Dimensity 9600 Pro до 5 ГГц, но он будет сильно греться

Опубликовано 10 апреля 2026, 18:02
MediaTek разгонит Dimensity 9600 Pro до 5 ГГц, но он будет сильно гретьсяИ быстро сбрасывать скорость
Грядущий MediaTek Dimensity 9600 Pro, по предварительным данным, сможет работать на частоте до 5 ГГц. Это много, но есть проблема: нагрев.
Смартфоны, как пишут эксперты, не могут эффективно охлаждать такой горячий чип. Далеко не каждый флагман сможет отводит тепло настолько эффективно, поэтому процессор будет держать максимальную скорость лишь «короткими вспышками». Скорее всего в играх частота почти сразу упадёт до 4,0−4,2 ГГц.
Зато процессор получит следующую схему: два самых быстрых ядра плюс шесть вспомогательных. MediaTek, как пишут СМИ, использует 2-нанометровый процесс производства TSMC.
Вместе с Pro-версией выйдет и обычный Dimensity 9600, у него вышеописанных проблем быть не должно.