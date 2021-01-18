MediaTek выпустит аналогичный современным флагманским процессорам чип только в 2022 году

В среду MediaTek планирует представить платформы Dimensity 1200 и 1100, но они изготовлены по 6-нм техпроцессу.

5-нм платформу же MediaTek представит только в первом квартале 2022 года — это будет чипсет MediaTek Dimensity 2000. Процессор будет использоваться в смартфонах Oppo и vivo. Также есть возможность, что клиентом MediaTek станет Honor, теперь уже независимый от Huawei.

Dimensity 2000 может стать первым чипсетом в линейке, который получит высокопроизводительные ядра Cortex-X.