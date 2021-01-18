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MediaTek выпустит аналогичный современным флагманским процессорам чип только в 2022 году
Катастрофически отстаёт от своих конкурентов
На рынке есть уже несколько процессоров, изготовленных по 5-нм технологии, — и Apple A14, и Exynos 2100, и Snapdragon 888, и Kirin 9000. Пока подобного чипа нет у MediaTek, и как оказалось, не будет до 2022 года.
В среду MediaTek планирует представить платформы Dimensity 1200 и 1100, но они изготовлены по 6-нм техпроцессу.
5-нм платформу же MediaTek представит только в первом квартале 2022 года — это будет чипсет MediaTek Dimensity 2000. Процессор будет использоваться в смартфонах Oppo и vivo. Также есть возможность, что клиентом MediaTek станет Honor, теперь уже независимый от Huawei.
Dimensity 2000 может стать первым чипсетом в линейке, который получит высокопроизводительные ядра Cortex-X.