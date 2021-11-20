MediaTek выпустит более быстрый аналог процессора Snapdragon 870

Информацией поделился авторитетный китайский аналитик в соцсети Weibo. По слухам, Dimensity 7000 от MediaTek уже вступил в фазу тестирования. Процессор выполнен по 5-нм техпроцессу TSMC и использует новую архитектуру ARM V9, также реализованную в Dimensity 9000.

По словам инсайдера Digital Chat Station, новый SoC расположится между Snapdragon 870 и Snapdragon 888 с точки зрения производительности. А значит смартфоны среднего класса могут выйти на новый уровень.

Напомним, на днях MediaTek представила топовый процессор Dimensity 9000 для флагманских смартфонов. Он изготовлен по новейшему 4-нм техпроцессу.