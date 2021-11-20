MediaTek выпустит более быстрый аналог процессора Snapdragon 870

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MediaTek выпустит более быстрый аналог процессора Snapdragon 870Для смартфонов среднего уровня
В сети появились первые слухи о процессоре MediaTek среднего уровня для смартфонов 2022 года — Dimensity 7000.
Информацией поделился авторитетный китайский аналитик в соцсети Weibo. По слухам, Dimensity 7000 от MediaTek уже вступил в фазу тестирования. Процессор выполнен по 5-нм техпроцессу TSMC и использует новую архитектуру ARM V9, также реализованную в Dimensity 9000.
По словам инсайдера Digital Chat Station, новый SoC расположится между Snapdragon 870 и Snapdragon 888 с точки зрения производительности. А значит смартфоны среднего класса могут выйти на новый уровень.
Напомним, на днях MediaTek представила топовый процессор Dimensity 9000 для флагманских смартфонов. Он изготовлен по новейшему 4-нм техпроцессу.
Источник: GSMArena