MediaTek выпустит первый смартфон для обмена сообщениями со спутника

Система обеспечит беспрепятственный обмен сообщениями между пользователем, подключённым к спутнику, и другим пользователем, подключённым к обычной сотовой сети.

Компания Bullitt известна тем, что производит защищённые телефоны для некоторых известных брендов. Проект она разрабатывала в течение 18 месяцев в партнёрстве с MediaTek. Ранее в этом году последняя продемонстрировала свой модем NTN, Non-Terrestrial Network, протестировав его в лабораторных условиях. Тест имитировал соединение со спутником на низкой околоземной орбите.

Телефоны, созданные Bullitt, смогут установить соединение и отправить сообщение через спутник примерно за 10 секунд. Он автоматически будет переключаться на спутниковое соединение при потере сотовой связи и Wi-Fi.