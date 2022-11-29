MediaTek выпустит первый смартфон для обмена сообщениями со спутника

MediaTek выпустит первый смартфон для обмена сообщениями со спутникаОн позволит оставаться на связи даже там, где нет сети
Не исключено, что следующий стандарт связи после 5G — это не 6G, а спутник. Британская компания Bullitt утверждает, что совместно с MediaTek выпустит скоро «первый смартфон для обмена сообщениями через спутники».
Фото: GSMArena
Система обеспечит беспрепятственный обмен сообщениями между пользователем, подключённым к спутнику, и другим пользователем, подключённым к обычной сотовой сети.
Компания Bullitt известна тем, что производит защищённые телефоны для некоторых известных брендов. Проект она разрабатывала в течение 18 месяцев в партнёрстве с MediaTek. Ранее в этом году последняя продемонстрировала свой модем NTN, Non-Terrestrial Network, протестировав его в лабораторных условиях. Тест имитировал соединение со спутником на низкой околоземной орбите.
Телефоны, созданные Bullitt, смогут установить соединение и отправить сообщение через спутник примерно за 10 секунд. Он автоматически будет переключаться на спутниковое соединение при потере сотовой связи и Wi-Fi.