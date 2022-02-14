МегаФон начал продавать смартфоны по подписке по всей России

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Сегодня в 17:13
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МегаФон начал продавать смартфоны по подписке по всей РоссииiPhone 13 Pro за 5 890 рублей в месяц
Оператор МегаФон сообщил, что теперь его программа подписки на смартфоны доступна во всех городах России. Клиенты могут ежегодно обновлять устройства, выплачивая только 60% от их стоимости.
Финансовым партнёром МегаФона стал Тинькофф Кредит Брокер. Оформить подписку можно на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE.
Клиент должен вносить ежемесячные платежи, в которые также включена абонентская плата за услуги связи. Подписка будет длиться 15 или 20 месяцев, а через 12 месяцев смартфон можно сдать в trade‑in и оформить подписку на новую модель со скидкой до 40%. Также клиент имеет право выкупить смартфон себе.
Так, подписка на iPhone 13 Pro 256 ГБ сроком на 20 месяцев будет стоить 5 890 рублей в месяц. МегаФон утверждает, что в стоимости услуги нет переплат, процентов и других скрытых расходов.
Источник: Пресс-служба МегаФона