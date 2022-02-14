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МегаФон начал продавать смартфоны по подписке по всей России

iPhone 13 Pro за 5 890 рублей в месяц
Оператор МегаФон сообщил, что теперь его программа подписки на смартфоны доступна во всех городах России. Клиенты могут ежегодно обновлять устройства, выплачивая только 60% от их стоимости.
МегаФон начал продавать смартфоны по подписке по всей России

Финансовым партнёром МегаФона стал Тинькофф Кредит Брокер. Оформить подписку можно на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE.

Клиент должен вносить ежемесячные платежи, в которые также включена абонентская плата за услуги связи. Подписка будет длиться 15 или 20 месяцев, а через 12 месяцев смартфон можно сдать в trade‑in и оформить подписку на новую модель со скидкой до 40%. Также клиент имеет право выкупить смартфон себе.

Так, подписка на iPhone 13 Pro 256 ГБ сроком на 20 месяцев будет стоить 5 890 рублей в месяц. МегаФон утверждает, что в стоимости услуги нет переплат, процентов и других скрытых расходов.

Источник: Пресс-служба МегаФона
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