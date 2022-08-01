МегаФон начнёт списывать деньги за интернет в роуминге, даже если на SIM не включена передача данных

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МегаФон начнёт списывать деньги за интернет в роуминге, даже если на SIM не включена передача данныхБудьте внимательнее
Сотрудник аналитического агентства TelecomDaily Илья Шатилин на личной странице в Facebook (принадлежит Meta, которую всё ещё считают экстремистской в РФ и запрещают) обратил внимание на изменение в тарифной политике сотового оператора МегаФон. С 11 августа 2022 года компания отменит опцию запрета на передачу данных (расходование интернет-трафика) в роуминге. Из-за этого поездки могут принести непредвиденные расходы.
Илья отметил, что посмотреть, как это происходит, можно на примере Билайна. Списания за «пользование» интернетом могут происходить даже со второй SIM при том, что для передачи данных в Android-смартфоне назначена лишь SIM 1.
Шатилин подытожил, что в роуминге теперь нужно вообще будет физически выключать телефон и держать только местные/туристические симки. Так, у МегаФона 100 КБ стоят 6,9 рубля.
Подобное уже происходило с Билайном и владельцами iPhone. Пользователи сообщали, что при отключенном интернете и отсутствии звонков в роуминге с них списывали деньги. Оказалось, что Билайн тарифицировал так называемый служебный трафик, который невозможно отключить.