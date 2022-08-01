МегаФон начнёт списывать деньги за интернет в роуминге, даже если на SIM не включена передача данных

Илья отметил, что посмотреть, как это происходит, можно на примере Билайна. Списания за «пользование» интернетом могут происходить даже со второй SIM при том, что для передачи данных в Android-смартфоне назначена лишь SIM 1.

Шатилин подытожил, что в роуминге теперь нужно вообще будет физически выключать телефон и держать только местные/туристические симки. Так, у МегаФона 100 КБ стоят 6,9 рубля.