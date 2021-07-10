МегаФон объявил распродажу iPhone 11 по минимальной цене

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МегаФон объявил распродажу iPhone 11 по минимальной ценеСтоит поторопиться — количество товара ограничено
Магазин МегаФон на AliExpess предлагает iPhone 11 с 64 ГБ памяти со значительной скидкой.
На странице телефона нужно сначала взять купоны, а затем в «Корзине» применить промокод «UHWOW4500». Тогда финальная цена должна получиться такой:
Сам МегаФон утверждает, что с 12 по 19 июля iPhone и вовсе будет доступен по цене 41 490 рублей. В любом случае, даже 42 490 рублей — минимальная цена для данной модели в России:
Стоит отметить, что количество смартфонов ограничено. К тому же для покупки доступны не все цвета. Зато телефоны предлагаются с официальной гарантией. Доставка не должна быть долгой.
Напомним, iPhone 11 оснащён экраном диагональю 6,1 дюйма и двойной камерой.