МегаФон отключил накопление неиспользованных минут и ГБ на всех тарифах

“Копилка” позволяла, в зависимости от тарифа, сохранять до 100 ГБ интернет-трафика, что бывало очень удобно, когда твой тариф рассчитан на 25 ГБ, но при этом ты потратил всего лишь, допустим, десять. И вот у тебя в “копилке” лишних 15 ГБ, которые раньше бы никуда не делись и ждали бы момента, когда ты решишь скачать пару папок с 4К обоями на монитор.

Но в МегаФон заявили, что с 21 февраля 2022 года отключат эту функцию, заменив на “безлимитные звонки” или “безлимитный интернет”, при этом некоторые абоненты уже сообщают об отсутствии у себя этой функции.