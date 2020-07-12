МегаФон предлагает iPhone 11 дешевле, чем остальные магазины

В обычное время смартфон стоит 59 990 рублей. С 13 по 15 июля (с 10:00 по московскому времени) iPhone 11 можно будет купить за 51 990 рублей. Нужно будет применить купон и ввести промокод «GIANT4000». Количество товаров по акции будет ограничено, так что она может завершиться раньше срока.

Стоит отметить, что сейчас, судя по Яндекс.Маркету, в России самое выгодное предложение на iPhone 11 64 ГБ составляет примерно 53 тысячи рублей. Кроме того, МегаФон продаёт смартфон со знаком «Ростест», это значит, что устройство было отправлено производителем в Россию официально.