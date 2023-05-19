МегаФон предложил безлимит на Музыку, Карты и другие сервисы Яндекса в роуминге

Если им нужно заказать такси, еду, арендовать самокат, воспользоваться картами или даже переводчиком, они смогут сделать это без каких-либо ограничений.

Предложение доступно абонентам на всех тарифах «МегаФона» и активируется автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции Роуминг, гудбай PLUS.

Чтобы держать пользователей в курсе событий, МегаФон отправляет SMS-оповещение при въезде в новую страну, уведомляя о доступности услуг Яндекса в этом месте.