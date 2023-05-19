МегаФон предложил безлимит на Музыку, Карты и другие сервисы Яндекса в роуминге

МегаФон предложил безлимит на Музыку, Карты и другие сервисы Яндекса в роумингеДостаточно подключить один из пакетов роуминга
МегаФон представил интересное предложение для своих абонентов, выезжающих за рубеж. Теперь клиенты МегаФона могут пользоваться неограниченным доступом к различным сервисам Яндекса, не беспокоясь о своем интернет-пакете в роуминге.
Если им нужно заказать такси, еду, арендовать самокат, воспользоваться картами или даже переводчиком, они смогут сделать это без каких-либо ограничений.
Предложение доступно абонентам на всех тарифах «МегаФона» и активируется автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции Роуминг, гудбай PLUS.
Чтобы держать пользователей в курсе событий, МегаФон отправляет SMS-оповещение при въезде в новую страну, уведомляя о доступности услуг Яндекса в этом месте.